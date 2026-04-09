На «Молочном форуме Волго-Вятского региона» обсудили состояние и перспективы отрасли

Мероприятие объединило региональных представителей аграрной сферы

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО Сбербанк

Форум, посвященный развитию молочной отрасли, прошел в Нижнем Новгороде и собрал более 80 представителей агропромышленного комплекса. Участники обсудили текущее состояние индустрии и ключевые вызовы отрасли, инвестиционный климат и меры поддержки АПК.

Эксперты Сбера представили решения для аграриев, возможности для инвесторов, а также кейсы практического применения генеративного искусственного интеллекта в отрасли.

По итогам прошлого года кредитный портфель Волго-Вятского банка Сбербанка по финансированию предприятий АПК превысил 169 млрд рублей, что составило 13% всего объема корпоративного кредитования банка.

Объем кредитов, выданных клиентам отрасли, в 2025 году составил 132 млрд рублей, что на 5% больше, чем годом ранее.

Сергей Алимов, заместитель председателя Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Для Сбера АПК — приоритетная отрасль, которая нуждается в комплексной поддержке. Сегодня мы выступаем для аграриев не только источником финансирования, но и полноценным партнером бизнеса, который помогает производителям и переработчикам не только закрывать текущие потребности, но и строить стратегию развития на годы вперед. Каждый клиент получает адаптированные решения и сервис. Особое внимание мы уделяем внедрению новых технологий, что способствует повышению конкурентоспособности отрасли в целом. Сейчас в Волго-Вятском банке Сбербанка мы реализуем более 50 проектов цифровой трансформации для предприятий АПК».

