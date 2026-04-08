Сбер собрал бухгалтеров Татарстана на конференцию по трансформации профессии

Ключевой темой стала трансформация профессии — переход от классического учета к стратегическому лидерству и управлению бизнесом клиентов

Сбер выступил организатором специализированной конференции для профессионалов бухгалтерской отрасли в Татарстане. Мероприятие собрало владельцев бухгалтерских фирм и ведущих отраслевых экспертов, а его ключевой темой стала трансформация профессии — переход от классического учета к стратегическому лидерству и управлению бизнесом клиентов. Мероприятия прошли в Казани и Набережных Челнах.

Участники обсудили самые актуальные вызовы 2026 года: налоговый контроль, соблюдение требований 115-ФЗ и цифровую трансформацию отрасли. В рамках деловой программы выступили спикеры, которые поделились практическими инструментами масштабирования бухгалтерского бизнеса — от роли «тихого исполнителя» до позиции стратегического партнера для клиентов. Отдельно были разобраны подходы к построению системного бизнеса, способного работать без постоянного участия собственника.

Значительное внимание на конференции уделили цифровым решениям. Состоялась демонстрация продукта «Портал бухгалтера» от Сбера, где участникам показали, как одна цифровая экосистема может заменить разрозненные сервисы — от сдачи отчетности до работы с первичной документацией и банковскими операциями. Особый акцент был сделан на экономии времени и снижении операционных рисков для бухгалтеров.

Одной из самых горячих тем стала работа в рамках 115-ФЗ. Спикеры разобрали спорные ситуации, приводящие к блокировкам счетов, и предложили четкие алгоритмы, позволяющие минимизировать риски без потери качества обслуживания клиентов. Тезис о том, что спокойная работа бухгалтера возможна даже в условиях строгого контроля, вызвал оживленную дискуссию среди участников. Кроме того, представители регулятора рассказали о реальных кейсах налогового контроля при автоматизированной упрощенной системе налогообложения (АУСН) и дали конкретные рекомендации, как избежать типичных ошибок при работе в новом цифровом поле.

Отдельный блок конференции был посвящен человеческому фактору — теме «ресурсного бухгалтера». Эксперты разобрали причины профессионального выгорания и предложили медиативные и управленческие техники, которые помогают сохранять энергию для большого бизнеса и удерживать ценных сотрудников.

Помимо выступления спикеров, в программу конференции были включены интенсивный нетворкинг и тематический воркшоп. В неформальной обстановке участники смогли обменяться опытом с коллегами, разобрать сложные кейсы и найти потенциальных партнеров для совместных проектов.

Конференция в Татарстане стала частью серии региональных слетов для бухгалтерского сообщества, которую Сбер проводит в 2026 году



