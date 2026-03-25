В Татарстане за неделю выявили более 10 тыс. случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ

Показатель оказался на 9,8% ниже предыдущей недели и на 55,7% ниже эпидемического порога; доля гриппа на 12-й неделе составляет 16,3%

Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Татарстане остается на сезонном уровне. Об этом сообщает Роспотребнадзор РТ.

За прошедшую неделю в регионе зарегистрировано 10 512 случаев ОРВИ и гриппа. Этот показатель на 9,8% ниже, чем неделей ранее, и на 55,7% ниже эпидемического порога.

По состоянию на 12-ю неделю доля гриппа среди респираторных инфекций составляет 16,3%. При этом доминирует вирус гриппа A.

Отмечается, что с наступлением весеннего периода доля гриппа снижается. Однако специалисты фиксируют активную циркуляцию других респираторных вирусов.

Ариана Ранцева