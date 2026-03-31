Депутаты предложили добавить в «Разговоры о важном» урок об использовании электросамокатов
Парламентарии обосновали инициативу ростом использования СИМ в России
Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Антон Ткачев, Ярослав Самылин и вице‑спикер Владислав Даванков предложили включить в цикл образовательного проекта «Разговоры о важном» тематическое занятие о безопасном использовании электросамокатов. Об этом пишет РИА «Новости».
Парламентарии обосновали инициативу ростом использования СИМ в России, включая электросамокаты, в том числе среди несовершеннолетних. Они отметили, что большинство пострадавших в ДТП лиц, передвигавшихся на СИМ, составляют люди в молодом и среднем возрасте.
— Представляется целесообразным рассмотреть возможность включения в цикл «Разговоры о важном» отдельного тематического занятия, посвященного безопасному использованию СИМ, — сказано в документе.
По замыслу депутатов, урок может включать: разъяснение действующих ПДД, обсуждение типичных ситуаций на дороге, разбор ответственности за нарушения, а также формирование навыков уважительного взаимодействия с пешеходами и другими участниками движения.
В Казани планируют ввести правила для курьеров на электровелосипедах, электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности. Поручение разработать меры комитету по транспорту дал мэр города Ильсур Метшин.
