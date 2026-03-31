В двух районах Казани начали ездить роботы-доставщики

До конца 2027 года в городе выпустят 20 тысяч роботов четвертого поколения

В Ново-Савиновском и Советском районах столицы Татарстана начали доставлять еду роботы-доставщики. Напомним, что сперва такие «курьеры» появились в Вахитовском районе города. Они развозят товары по центру Казани с декабря 2025 года, сообщила пресс-служба Минцифры республики.

— Роботы-доставщики работают на улицах Фатыха Амирхана, Маршала Чуйкова и в окрестностях улицы Шуртыгина. До конца года планируется расширить количество складов с роботизированной доставкой. До конца 2027 года «Яндекс» выпустит 20 тысяч роботов четвертого поколения, — говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что рободоставка также работает в Иннополисе, Москве, Санкт-Петербурге и в Мурине (Ленинградская область). Роботы проехали по этим городам более 2 млн км и выполнили более 1 млн заказов.



Ранее «Яндекс» назвал самые частые причины остановок роверов в Казани.



