В Казани за сутки задержали шесть новых граждан России, уклонявшихся от службы в армии

Всех иностранцев доставили в местные военкоматы

В Казани за сутки задержали шесть новых граждан России, которые не встали на воинский учет после получения российского паспорта.

Как сообщила пресс-служба 384-го военного следственного отдела СК России по гарнизону, проверку организовали на стройплощадках. Она затронула 12 человек. Среди них выявили шесть человек, которые, нарушая закон, не встали на воинский учет. Уклонистов доставили в казанские военкоматы.

В ведомстве напомнили, что в 2025-м и с начала 2026 года более 500 мигрантов, получивших российское гражданство, поставили на воинский учет в военкоматах Татарстана. Причем подобные рейды проводят в республике с определенной регулярностью.

Ранее сообщалось, что в Татарстане выдворили более 190 нелегальных мигрантов в период с 16 по 20 марта.

