В Казани за сутки задержали шесть новых граждан России, уклонявшихся от службы в армии
Всех иностранцев доставили в местные военкоматы
В Казани за сутки задержали шесть новых граждан России, которые не встали на воинский учет после получения российского паспорта.
Как сообщила пресс-служба 384-го военного следственного отдела СК России по гарнизону, проверку организовали на стройплощадках. Она затронула 12 человек. Среди них выявили шесть человек, которые, нарушая закон, не встали на воинский учет. Уклонистов доставили в казанские военкоматы.
В ведомстве напомнили, что в 2025-м и с начала 2026 года более 500 мигрантов, получивших российское гражданство, поставили на воинский учет в военкоматах Татарстана. Причем подобные рейды проводят в республике с определенной регулярностью.
Ранее сообщалось, что в Татарстане выдворили более 190 нелегальных мигрантов в период с 16 по 20 марта.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».