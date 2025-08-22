МВД предупредило о новой схеме мошенничества с «трудоустройством»

Цель аферистов — похитить деньги под предлогом оформления документов

МВД предупредило граждан о новой схеме мошенничества, связанной с фиктивным трудоустройством. Об этом говорится в публикации «Вестника киберполиции» в Telegram-канале.

Мошенники рассылают потенциальным жертвам привлекательные вакансии в несуществующих компаниях через мессенджеры, предлагая пройти оплачиваемую «стажировку». Цель аферистов — похитить деньги под предлогом оформления документов.

Злоумышленники, как отмечают в МВД, вынуждают людей имитировать реальную работу в ходе «обучения», создавая иллюзию легального трудоустройства.

— После получения условного заработка жертву просят оплатить «налоговые сборы» или «оформить документы» — именно здесь происходит хищение средств, — говорится в сообщении.

Для заманивания потенциальных жертв мошенники предлагают выгодные условия: гибкий график и высокий доход.

— Жертву регистрируют на фейковом корпоративном портале, где она выполняет простые задания (например, ищет ошибки на сайтах). Это формирует доверие и иллюзию заработка. На счету жертвы отображается «зарплата» (например, 25—30 тыс. рублей), что усиливает уверенность в честности работодателя, — поясняют в ведомстве.

В УБК ИКТ МВД подчеркнули, что настоящие работодатели никогда не требуют оплаты за трудоустройство или оформление каких-либо документов.

