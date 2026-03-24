Доходы Татарстана от налога на прибыль снизились на 24% за год

В целом поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Татарстана за январь — февраль выросли на 0,6%

По итогам января — февраля 2026 года в бюджет Татарстана поступило 17,8 млрд рублей в качестве налога на прибыль. Это на 5,5 млрд рублей меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила замминистра финансов республики Алла Анфимова.

— Налог на прибыль поступил в бюджет Татарстана в сумме 17,8 млрд рублей, со снижением относительно суммы поступлений за аналогичный период прошлого года на 5,6 млрд рублей, или на 24%, — приводит ее слова пресс-служба министерства.

Однако, со слов Анфимовой, в целом поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Татарстана за январь — февраль 2026 года составило 84,5 млрд рублей. Из них 71,1 млрд поступило в бюджет республики, а 13,4 млрд — в местные бюджеты. Причем относительно аналогичного периода прошлого года поступления в консолидированный бюджет республики выросли на 0,5 млрд рублей, или на 0,6%.



Никита Егоров