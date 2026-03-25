Новости технологий

00:58 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

ФНС ограничивает доступ к сервисам из-за рубежа

17:08, 25.03.2026

Ограничения введены из-за участившихся кибератак

Фото: Динар Фатыхов

Федеральная налоговая служба (ФНС) России сообщила о возможных ограничениях доступа к ряду своих электронных сервисов для пользователей за пределами страны. Причиной названы меры по защите от кибератак на государственные сервисы, сообщает РБК.

— ФНС России проактивно принимает меры по защите инфраструктуры от внешнего негативного влияния. Для обеспечения безопасности трафик из-за рубежа может быть ограничен в связи с участившимися кибератаками, — говорится в сообщении службы.

В ФНС уточнили, что сервисы будут вновь доступны «при снижении уровня внешних воздействий». Данные налогоплательщиков и инфраструктура службы «по-прежнему в безопасности и надежно защищены». Служба принесла извинения за возможные неудобства.

Ранее «Реальное время» писало, что Минфин предложил подключить ФНС и ЦБ к контролю за переводами между гражданами.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ТехнологииОбщество

Новости партнеров

Читайте также