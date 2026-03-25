ФНС ограничивает доступ к сервисам из-за рубежа

Ограничения введены из-за участившихся кибератак

Федеральная налоговая служба (ФНС) России сообщила о возможных ограничениях доступа к ряду своих электронных сервисов для пользователей за пределами страны. Причиной названы меры по защите от кибератак на государственные сервисы, сообщает РБК.

— ФНС России проактивно принимает меры по защите инфраструктуры от внешнего негативного влияния. Для обеспечения безопасности трафик из-за рубежа может быть ограничен в связи с участившимися кибератаками, — говорится в сообщении службы.

В ФНС уточнили, что сервисы будут вновь доступны «при снижении уровня внешних воздействий». Данные налогоплательщиков и инфраструктура службы «по-прежнему в безопасности и надежно защищены». Служба принесла извинения за возможные неудобства.

