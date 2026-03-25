Иран выдвинул США ряд требований по Персидскому заливу

Среди требований — закрытие всех американских баз, оплата прохода судов через Ормузский пролив и отмена всех санкций против Ирана

Иран выдвинул США ряд требований, касающихся безопасности и политики в Персидском заливе, пишет ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

В перечень требований входят: закрытие всех американских военных баз в регионе, введение «нового порядка» прохождения судов через Ормузский пролив с возможностью для Ирана получать оплату с проходящих судов, а также отмена всех санкций в отношении страны.

Тегеран также требует от Вашингтона гарантий, что военные действия не будут возобновлены, и прекращения ударов Израиля по движению «Хезболлах» в Ливане. Кроме того, Иран настаивает, чтобы переговоры о возможном ограничении или ликвидации его ракетной программы больше не проводились.

Ранее Трамп назвал срок возможного урегулирования конфликта с Ираном — 9 апреля.

Ариана Ранцева