Бастрыкин поручил ускорить дело о невыплате зарплаты в Татарстане

Уголовное дело расследуется с мая прошлого года, сотрудники заявляют о невыплате заработной платы с ноября 2024 года

Фото: Динар Фатыхов

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование уголовного дела о нарушении трудовых прав сотрудников организации в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Обращение по этому вопросу поступило в приемную главы СК России. В нем сообщается, что сотрудники длительное время работали в организации, однако заработная плата им не выплачивается с ноября 2024 года. Также, по словам заявителей, при увольнении не был произведен окончательный расчет.

Отмечается, что многочисленные обращения работников в различные инстанции результатов не принесли, а работодателем меры по погашению образовавшейся задолженности не приняты. Заявители также указали, что расследование уголовного дела затянулось и до настоящего времени никто к ответственности не привлечен.

В следственном управлении СК России по Татарстану уголовное дело расследуется с мая прошлого года.

Председатель СК России поручил руководителю СУ СК по Татарстану Валерию Липскому завершить расследование уголовного дела в кратчайшие сроки и направить его в суд для рассмотрения по существу. О выполнении поручения он должен представить доклад.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ариана Ранцева