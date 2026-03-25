В Татарстане выделят более 45 млн рублей на оснащение Татарской филармонии им. Г. Тукая

Данное учреждение культуры является одной из крупнейших концертных организаций Татарстана и Казани

На материально-техническое оснащение Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая направят 45,3 млн рублей в 2026 году. Деньги выделят в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья», сообщила пресс-служба Минфина республики в МАХ.

Напомним, что данное учреждение культуры является одним из крупнейших концертных организаций Татарстана и Казани. Филармония была основана 21 августа 1937 года.

— Слово «филармония» происходит от греческих слов phileo — «любить» и harmonia — «гармония», «музыка», означает учреждение, специально созданное для популяризации и развития музыкального искусства, просвещения населения и воспитания в нем высокого художественного вкуса, — говорится в сообщении.

Никита Егоров