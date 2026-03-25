ФАС: до конца 2026 года не будут применять санкции за рекламу в Telegram и YouTube
Однако контроль за соблюдением законодательства о рекламе на ряде платформ будет продолжен
До конца 2026 года в России не будут применять санкции за рекламу в Telegram и Youtube. Об этом сообщила пресс-служба ФАС.
— В отношении рекламы в Telegram и Youtube необходим переходный период до конца 2026 года, в течение которого меры ответственности за распространение рекламы на таких ресурсах применяться не будут, — говорится в сообщении антимонопольной службы.
При этом в ФАС подчеркнули, что контроль за соблюдением законодательства о рекламе при размещении рекламы на платформах, ограничения в отношении которых были введены ранее (Instagram*, FaceBook**), а также на VPN-сервисах будет продолжен с применением соответствующих мер ответственности.
— Размещение рекламы на таких ресурсах не допускается, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что суд в Москве оштрафовал Google еще на 50 тыс. рублей.
*,** принадлежит Meta, чья деятельность признана в Российской Федерации экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации
