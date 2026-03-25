В Татарстане на переселение из аварийного жилья выделят еще 1,4 млрд рублей

К концу 2027 года в республике планируют расселить 919 человек

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане на переселение из аварийного жилья в рамках адресной программы направят еще почти 1,4 млрд рублей. Деньги выделят из Фонда и регионального бюджета. Данное постановление кабмина республики подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Согласно документу, к концу 2027 года в республике планируют расселить 919 человек. Совокупно они переедут в 388 помещений. По плану общее число освобожденных помещений в рамках реализации программы составит 388 единиц. Причем общая площадь освобожденной жилплощади составит 10 159,08 кв. метра.

Отмечается, что переселение также будет проходить по этапам. Так, в 2026 году в Татарстане планируют переселить 95 человек, в 2027-м — 719 человек.

Также, согласно документу, в 2026/27 годах переселение затронет жителей Казани, Альметьевского и Лениногорского районов республики.

Никита Егоров