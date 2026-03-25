Мишустин посетит Казахстан с рабочим визитом
Глава правительства России Михаил Мишустин 25–27 марта посетит с рабочим визитом Астану (Казахстан). В рамках российско-казахстанских правительственных переговоров стороны обсудят дальнейшее развитие совместных проектов в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, транспортной инфраструктуре и других областях, сообщила пресс-служба правительства страны в телеграм-канале.
— Михаил Мишустин также примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета 26–27 марта в Шымкенте, — говорится в сообщении.
Кроме того, премьер-министр выступит на цифровом форуме Digital Qazaqstan 2026 в Шымкенте.
Ранее сообщалось, что Казахстан повысит утильсбор на автомобили из России.
