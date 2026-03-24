Глава Минкульта Татарстана Аюпова выступила в Совфеде с плюшевой игрушкой Шурале

Так министр решила привлечь внимание к проблеме «театрального рэкета»

Фото: Динар Фатыхов

Глава Минкульта Татарстана Ирада Аюпова выступила сегодня в Совфеде, держа в руках плюшевую игрушку Шурале. Встреча деятелей театрального искусства прошла при участии спикера верхней палаты российского парламента Валентины Матвиенко. Именно председатель Совета Федерации обратила внимание всех участников на «презент» Аюповой.

— Я сегодня с группой поддержки, которая имеет прямое отношение к балету, поскольку в прошлом году исполнилось 80 лет с тех пор, как на сцену вышел балет «Шурале» нашего героя Великой Отечественной войны Фарида Яруллина, который погиб в годы сражения. Тем не менее его балет живет и сегодня, — сказала Аюпова.

Министр также добавила, что с помощью этой игрушки она решила привлечь внимание к проблеме «театрального рэкета». Далее она подняла тему законности регистрации товарных знаков «Шурале», «Су Анасы» и «Камыр Батыр».

Ранее сообщалось, что главный режиссер Альметьевского театра Сардар Тагировски продолжает экспериментировать — в спектакле о жизни композитора Фарида Яруллина «Оборванная мелодия» («Өзелгән көй», 12+) он усаживает зрителей в центр вращающегося круга, Шурале делает женщиной, а Тукая сажает на велосипед. Подробнее — в материале «Реального времени».

Никита Егоров