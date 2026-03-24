Жителей Татарстана предупредили о тумане и мокром снеге

Осадки затронут преимущественно восточные районы республики

Фото: Динар Фатыхов

Ночью и утром 25 марта в восточных районах Татарстана ожидается туман, а также сильная гололедица на дорогах. Об этом сообщили в приложении ГУ МЧС России по республике.

Также, согласно прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в республике в среду ожидается мокрый снег и дождь. Осадки затронут преимущественно восточные районы республики.

Напомним, что 24 марта в Татарстане температура поднималась до +11 градусов. Кроме того, 23 марта в Казани был побит температурный рекорд 2014 года.

Отметим, что потепление пришло в Татарстан еще 11 марта. Резкая смена температур, по словам экспертов, никак не повлияет на давление граждан. Однако есть некоторые другие риски из-за «обманчивого» солнца и понижения температуры ночью, причем как для пешеходов, так и для водителей. Подробнее — в материале «Реального времени».

Никита Егоров