Новости общества

00:54 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Жителей Татарстана предупредили о тумане и мокром снеге

14:46, 24.03.2026

Осадки затронут преимущественно восточные районы республики

Фото: Динар Фатыхов

Ночью и утром 25 марта в восточных районах Татарстана ожидается туман, а также сильная гололедица на дорогах. Об этом сообщили в приложении ГУ МЧС России по республике.

Также, согласно прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в республике в среду ожидается мокрый снег и дождь. Осадки затронут преимущественно восточные районы республики.

Напомним, что 24 марта в Татарстане температура поднималась до +11 градусов. Кроме того, 23 марта в Казани был побит температурный рекорд 2014 года.

Отметим, что потепление пришло в Татарстан еще 11 марта. Резкая смена температур, по словам экспертов, никак не повлияет на давление граждан. Однако есть некоторые другие риски из-за «обманчивого» солнца и понижения температуры ночью, причем как для пешеходов, так и для водителей. Подробнее — в материале «Реального времени».

Никита Егоров

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также