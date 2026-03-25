Сегодня в Татарстане ожидается до +9 градусов

07:00, 25.03.2026

Утром местами туман, на дорогах гололедица

Фото: Максим Платонов

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Местами в восточных районах небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, утром гололед. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Утром местами туман. Ветер юго-западный с переходом на восточный, северо-восточный 2—7 м/с. Температура составит от +4 до +9 градусов. Утром на дорогах местами гололедица, на востоке сильная.

Галия Гарифуллина

