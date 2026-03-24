В Татарстане организуют мероприятия в честь Всемирного дня охраны труда
Данный праздник посвящен сохранению жизни и здоровья сотрудников на рабочих местах, гарантиям безопасности их служебной деятельности и отдыха
В Татарстане с 1 апреля по 1 июня проведут мероприятия, которые приурочены ко Всемирному дню охраны труда. Соответствующее распоряжение кабмина республики подписали 26 февраля 2026 года, сообщила пресс-служба Инспекции Госстройнадзора Татарстана.
Напомним, что 28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда. Данный праздник посвящен сохранению жизни и здоровья сотрудников на рабочих местах, гарантиям безопасности их служебной деятельности и отдыха.
— Первое подобное мероприятие было проведено профсоюзами и работниками США и Канады в 1989 году. Таким образом, они почтили память коллег, погибших на рабочем месте. Проблема оказалась актуальной для многих стран. Уже десять лет спустя аналогичные акции прошли по всему миру в более чем ста странах. В 2003 году Международная организация труда (МОТ) предложила отмечать этот день официально, — говорится в сообщении министерства.
Особое внимание в этот период уделят отрасли строительства, которая остается одной из самых травмоопасных в экономике. В связи с этим вопросы безопасности на строительных площадках приобретают особую значимость.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».