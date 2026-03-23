Доллар и евро рухнули более чем на 2 рубля по курсу Центробанка
Центробанк опубликовал официальный курс валют на вторник, 24 марта. Рубль усилил свои позиции относительно основных денежных единиц.
Доллар подешевел на 2,12 рубля, евро — на 2,56 рубля, а юань — на 0,35.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 81,88 рубля;
- евро — 94,73 рубля;
- юань — 11,87 рубля.
