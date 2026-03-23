В Татарстане возбудили уголовное дело после гибели работника на предприятии
Причиной смерти мужчины стало сдавление между металлическими стержнями
СУ СКР по Татарстану сообщило о возбуждении уголовного дела по факту гибели сотрудника на производстве.
Трагедия произошла 21 марта в помещении прессового комплекса. Причиной смерти мужчины стало сдавление между металлическими стержнями.
Как установили следователи, инцидент случился из‑за нарушения правил безопасности при выполнении работ по перемещению металлических стержней. Виновное лицо на текущий момент не установлено.
Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ (ст. 216 УК РФ).
