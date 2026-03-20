Умер актер Чак Норрис

17:12, 20.03.2026

Вчера сообщалось, что он был госпитализирован на Гавайях

Фото: скриншот видео "Чак Норрис ( Chuck Norris )" из видео "Какие люди в Голливуде"

На 87-м году жизни скончался американский актер Чак Норрис.

— С глубокой скорбью наша семья сообщает, что наш любимый Чак Норрис внезапно ушел из жизни вчера утром (в четверг, — прим. ред.), — говорится в сообщении, которое опубликовано на странице артиста в Instagram*.

Вчера портал TMZ со ссылкой на источники сообщал, что актер был госпитализирован на Гавайях. Что именно случилось, не уточнялось.

Галия Гарифуллина
Справка

* Запрещенная в России соцсеть, принадлежит компании Meta*, признанной экстремистской, ее деятельность является запрещенной на территории РФ.

