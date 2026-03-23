Из бюджета Татарстана выделят 196,8 тыс. рублей на пособия при возникновении осложнений от вакцин

Из бюджета Татарстана в 2026 году выделят 196,8 тыс. рублей на пособия и ежемесячные денежные компенсации при возникновении поствакцинальных осложнений. Об этом сообщила пресс-служба Минфина республики.

Поствакцинальные осложнения — это нежелательные реакции на вакцинацию, выходящие за рамки ожидаемых, и проявляющиеся в виде стойких или тяжелых нарушений здоровья.

Согласно постановлению российского правительства, при возникновении поствакцинальных осложнений гражданам выплачивают пособия и компенсации за счет средств федерального бюджета.

— В Законе Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» на предоставление гражданам государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций при возникновении поствакцинальных осложнений на 2026 год предусмотрены средства в сумме 196,8 тыс. рублей, — говорится в сообщении Минфина Татарстана.

Ранее сообщалось, что в Татарстане выделят почти полмиллиарда рублей на реконструкцию водопроводов.

Никита Егоров