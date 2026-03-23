Из бюджета Татарстана выделят 196,8 тыс. рублей на пособия при возникновении осложнений от вакцин
Из бюджета Татарстана в 2026 году выделят 196,8 тыс. рублей на пособия и ежемесячные денежные компенсации при возникновении поствакцинальных осложнений. Об этом сообщила пресс-служба Минфина республики.
Поствакцинальные осложнения — это нежелательные реакции на вакцинацию, выходящие за рамки ожидаемых, и проявляющиеся в виде стойких или тяжелых нарушений здоровья.
Согласно постановлению российского правительства, при возникновении поствакцинальных осложнений гражданам выплачивают пособия и компенсации за счет средств федерального бюджета.
— В Законе Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» на предоставление гражданам государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций при возникновении поствакцинальных осложнений на 2026 год предусмотрены средства в сумме 196,8 тыс. рублей, — говорится в сообщении Минфина Татарстана.
Ранее сообщалось, что в Татарстане выделят почти полмиллиарда рублей на реконструкцию водопроводов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».