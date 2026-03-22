Сегодня в Татарстане ожидается до +11 градусов

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер западный, северо-западный 4—9 м/с. Температура составит от +3 до +8 градусов, на западе до +11 градусов. Утром на дорогах местами сильная гололедица.

Галия Гарифуллина