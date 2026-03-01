Новости

Иран атаковал баллистическими ракетами авианосец США

17:06, 01.03.2026

Удар нанесен силами КСИР в рамках операции «Правдивое обещание 4»

Иран атаковал баллистическими ракетами авианосец США
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана четырьмя баллистическим ракетами атаковал авианосец США «Авраам Линкольн», сообщает агентство IRNA. Удар нанесен в рамках седьмой и восьмой стадий операции против США и Израиля «Правдивое обещание 4».

Ранее президент США Дональд Трамп предостерегал Иран от продолжения операции против сил США.

