Иран атаковал баллистическими ракетами авианосец США
Удар нанесен силами КСИР в рамках операции «Правдивое обещание 4»
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана четырьмя баллистическим ракетами атаковал авианосец США «Авраам Линкольн», сообщает агентство IRNA. Удар нанесен в рамках седьмой и восьмой стадий операции против США и Израиля «Правдивое обещание 4».
Ранее президент США Дональд Трамп предостерегал Иран от продолжения операции против сил США.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».