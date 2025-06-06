Рост обращений к аллергологам в 2025 году превысил прошлогодние показатели на 75%

Фото: Динар Фатыхов

Врачи — аллергологи-иммунологи отмечают значительное увеличение числа пациентов в 2025 году. По данным клинико-диагностического центра «МЕДСИ», обращаемость за диагностикой выросла на 75% по сравнению с началом 2024 года.

Основными причинами роста случаев аллергии специалисты называют раннее начало сезона цветения и аномально теплую зиму. Последняя способствовала активности плесневых грибков, вызывающих симптомы, схожие с проявлениями сезонной аллергии.

Наибольший всплеск заболеваемости зафиксирован в апреле 2025 года — количество обращений удвоилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 30% от общего объема обращений с начала года.

В настоящее время в Центральном регионе наблюдается активное цветение дуба, тополя, злаковых и хвойных культур. Специалисты прогнозируют очередные всплески аллергических реакций в начале лета (цветение липы) и в августе — сентябре (сорные растения).

Реальное время / realnoevremya.ru

Эксперты рекомендуют аллергикам использовать специальные приложения для мониторинга уровня пыльцы, соблюдать гипоаллергенную диету и противоаллергическую гигиену. При этом самостоятельный прием препаратов часто оказывается недостаточно эффективным, поэтому врачи настоятельно советуют консультироваться со специалистами для назначения адекватного лечения.

Матвей Гавриков