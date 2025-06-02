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В Татарстане дан старт двум крупным проектам в пищевой промышленности

17:28, 02.06.2025
В Татарстане дан старт двум крупным проектам в пищевой промышленности
Фото: взято с сайта tatarstan.ru

В Зеленодольском районе состоялась торжественная церемония начала реализации двух масштабных проектов в пищевой промышленности: фабрики мороженого «Славица» и «Производственно-логистического комплекса по глубокой переработке мяса птицы». В мероприятии принял участие раис Татарстана Рустам Минниханов.

Он подчеркнул важность запуска этих проектов для республики, отметив их потенциал в создании новых рабочих мест и дальнейшем развитии экономики Татарстана.

Планируется, что завод по производству продукции «Славица» будет обладать производственными мощностями до 30 тонн мороженого и 24 тонн кондитерских изделий.

Рената Валеева

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