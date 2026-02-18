СМУ-88 запускает акцию к 23 Февраля и 8 Марта
При покупке квартиры — год фитнеса в подарок
С 20 февраля по 10 марта при покупке квартиры в жилых комплексах группы компаний «СМУ-88» в Казани и Нижнекамске каждый клиент получает годовой абонемент в популярный фитнес-клуб. В акции участвуют жилые комплексы «Яналиф», «Минтимер», «Вознесенский квартал», «Крыловка Парк», «Адали» и «Калина».
«Покупка жилья — это серьезный шаг, который меняет всю жизнь человека. Мы подумали, что это тот самый «понедельник», которого мы обычно ждем, чтобы заняться собой. Поэтому решили усилить момент и совместить покупку квартиры с вложениями в здоровье, чтобы клиенты начинали новую жизнь уже на этапе сделки», — отметил генеральный директор группы компаний «СМУ-88» Наиль Галеев.
Чтобы воспользоваться предложением, нужно забронировать квартиру в период проведения акции. Подробнее об условиях акции можно узнать на сайте, по телефону 218-12-18 или в офисах продаж.
Напомним, группа компаний «СМУ-88» работает на рынке Татарстана с 2016 года и второй год подряд признается «Надежным застройщиком России». Компания награждена Золотым знаком за высочайшие достижения в соблюдении законных прав и интересов участников долевого строительства на территории Татарстана и Приморского края. В настоящее время, по данным Единой информационной системы жилищного строительства, СМУ-88 является одним из крупнейших застройщиков Татарстана по объему текущего строительства и доле рынка. Сегодня проекты компании входят в топ самых востребованных ЖК в Казани и являются лауреатами и победителями всероссийских конкурсов в области архитектуры, нового строительства и территориального развития.
