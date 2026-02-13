В Костроме стартовал III Всероссийский межбанковский форум «Костромская слобода»

В Костроме начал работать межбанковский форум «Костромская слобода»

Фото: предоставлено ПАО "Совкомбанк"

Организатором мероприятия выступает Совкомбанк. Форум проходит 12—13 февраля и объединяет более 200 руководителей и ведущих специалистов из 150 кредитных организаций со всей России.

За три года «Костромская слобода» (18+) подтвердила статус авторитетной профессиональной площадки для открытого диалога банковского сообщества с участием регулятора и региональной власти.

С приветственным словом к участникам обратились губернатор Костромской области Сергей Ситников, заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев, а также управляющий Отделением по Костромской области Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Алексей Рыбаченок.

В работе форума принял участие первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский. Он выступил в качестве ключевого спикера сессии «Диалог с архитекторами финансовых стратегий: финансовый мир сегодня и завтра».

Сергей Хотимский, первый заместитель председателя правления Совкомбанка:

«Межбанковское сотрудничество — фундамент устойчивости всей финансовой системы. От того, насколько эффективно банки взаимодействуют друг с другом, доверяют партнерам и выстраивают механизмы кооперации, напрямую зависит стабильность отрасли. Мы рады быть в числе активных участников этого процесса и приветствовать всех, кто заинтересован в укреплении партнерских связей, на нашем форуме».

Деловая программа форума посвящена актуальным вопросам развития финансового сектора в текущих экономических условиях. Участники обсуждают управление ликвидностью, развитие партнерских сервисов, инвестиционные стратегии и сценарии будущего финансового рынка.

Выбор Костромы в качестве площадки для проведения форума подчеркивает статус региона как центра деловой активности. Именно здесь более 30 лет назад началась история Совкомбанка — сегодня одного из системообразующих финансовых институтов страны.

Реклама. ПАО «Совкомбанк»