«Наказаны за то, что у нас полигоны по всем стандартам»: через два года Казани негде будет складировать мусор

На переработку отправляется меньше 2% отходов

Фото: Максим Платонов

Полигону «Восточный» осталось два года

Объем мусора в Казани за год вырос на 9,9%, сообщили сегодня на «деловом понедельнике» в мэрии. В 2025-м из города вывезли более 8,1 млн кубометров твердых коммунальных отходов (ТКО), тогда как в 2024-м этот показатель составлял 7,3 миллиона.

— В прошлом году мы с вами представляли, что мусор бы покрыл собой весь Вахитовский район на полметра в высоту. В этом он завалил бы и Московский район, — констатировал глава УК ПЖКХ Евгений Чекашов.

Вторая карта полигона «Восточный», где сейчас осуществляют захоронение отходов, «неминуемо заполняется». За прошлый год было ввезено 567 тыс. тонн мусора.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Всего на полигоне захоронено 603 тыс. тонн отходов — он заполнен более чем на треть. Лимит «Восточного» будет достигнут к концу 2027 года. В связи с этим сейчас власти ведут работу по получению в аренду земельного участка под строительство третьей карты.

Тем временем в жилых массивах Казани остро стоит проблема нехватки контейнерных площадок. Сейчас в поселках их установлено вдвое меньше нужного: 393 вместо 751-го.



На переработку идет меньше 2% отходов

Объем отобранного (то есть пригодного для переработки) вторсырья вырос на 33%. Всего в прошлом году его насчитывалось 7 тыс. тонн.

— Из реализованного вторсырья можно сделать 100 новых компьютеров, почти 400 км алюминиевых профилей, 100 фур лотков для яиц или покрыть четыре футбольных поля декоративной плиткой из стекла, — утверждает докладчик.

Реальное время / realnoevremya.ru

Объем вторсырья из «желтых контейнеров», где принимают пять фракций (пластик, стекло, металл, макулатура, тетрапак), увеличился на 40%. К слову, установить их планируют на всех контейнерных точках Казани.

При этом относительно ежедневно вывозимого на полигон мусора на вторсырье приходится всего 2% отходов. Объем ежедневно вывозимого на полигон мусора — 1,6 тыс. тонн, а получаемого вторсырья — 30 тонн. Соответственно, на переработку в Казани идет меньше 2% мусора. «Катастрофически маленькая цифра», — прокомментировал мэр Казани Ильсур Метшин.



Метшин против мусорной экспансии районов

При этом на казанском полигоне мусор складируют и близлежащие районы. Как сообщил Евгений Чекашов, отходы везут сюда Зеленодольск, Высокая Гора, Пестрецы, Лаишево. «В этих районах своих полигонов нет, они отработали срок», — сообщил докладчик.

— Мы наказаны за то, что постоянно этим вопросом занимались и у нас полигоны [созданы] по всем стандартам. Но мы делали это не для того, чтобы к нам везли [отходы] Лаишево, Зеленый Дол, Пестрецы, Высокая Гора. <...> Нам своего мусора хватает, это экологическая нагрузка на город, — заявил Ильсур Метшин.

Он призвал подготовить соответствующие обращения к правительству Татарстана и раису республики.

— Мы и так на 10% растем (речь идет о росте ТКО за год, — прим. ред.), не хватало еще их мусор [собирать]. Если сейчас мы этот вопрос не обострим, они и сейчас будут везти, и через пять лет будут везти, — сказал мэр.



Галия Гарифуллина