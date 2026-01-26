«Наказаны за то, что у нас полигоны по всем стандартам»: через два года Казани негде будет складировать мусор
На переработку отправляется меньше 2% отходов
Полигону «Восточный» осталось два года
Объем мусора в Казани за год вырос на 9,9%, сообщили сегодня на «деловом понедельнике» в мэрии. В 2025-м из города вывезли более 8,1 млн кубометров твердых коммунальных отходов (ТКО), тогда как в 2024-м этот показатель составлял 7,3 миллиона.
— В прошлом году мы с вами представляли, что мусор бы покрыл собой весь Вахитовский район на полметра в высоту. В этом он завалил бы и Московский район, — констатировал глава УК ПЖКХ Евгений Чекашов.
Вторая карта полигона «Восточный», где сейчас осуществляют захоронение отходов, «неминуемо заполняется». За прошлый год было ввезено 567 тыс. тонн мусора.
Всего на полигоне захоронено 603 тыс. тонн отходов — он заполнен более чем на треть. Лимит «Восточного» будет достигнут к концу 2027 года. В связи с этим сейчас власти ведут работу по получению в аренду земельного участка под строительство третьей карты.
Тем временем в жилых массивах Казани остро стоит проблема нехватки контейнерных площадок. Сейчас в поселках их установлено вдвое меньше нужного: 393 вместо 751-го.
Объем отобранного (то есть пригодного для переработки) вторсырья вырос на 33%. Всего в прошлом году его насчитывалось 7 тыс. тонн.
— Из реализованного вторсырья можно сделать 100 новых компьютеров, почти 400 км алюминиевых профилей, 100 фур лотков для яиц или покрыть четыре футбольных поля декоративной плиткой из стекла, — утверждает докладчик.
Объем вторсырья из «желтых контейнеров», где принимают пять фракций (пластик, стекло, металл, макулатура, тетрапак), увеличился на 40%. К слову, установить их планируют на всех контейнерных точках Казани.
При этом относительно ежедневно вывозимого на полигон мусора на вторсырье приходится всего 2% отходов. Объем ежедневно вывозимого на полигон мусора — 1,6 тыс. тонн, а получаемого вторсырья — 30 тонн. Соответственно, на переработку в Казани идет меньше 2% мусора. «Катастрофически маленькая цифра», — прокомментировал мэр Казани Ильсур Метшин.
Метшин против мусорной экспансии районов
При этом на казанском полигоне мусор складируют и близлежащие районы. Как сообщил Евгений Чекашов, отходы везут сюда Зеленодольск, Высокая Гора, Пестрецы, Лаишево. «В этих районах своих полигонов нет, они отработали срок», — сообщил докладчик.
— Мы наказаны за то, что постоянно этим вопросом занимались и у нас полигоны [созданы] по всем стандартам. Но мы делали это не для того, чтобы к нам везли [отходы] Лаишево, Зеленый Дол, Пестрецы, Высокая Гора. <...> Нам своего мусора хватает, это экологическая нагрузка на город, — заявил Ильсур Метшин.
Он призвал подготовить соответствующие обращения к правительству Татарстана и раису республики.
— Мы и так на 10% растем (речь идет о росте ТКО за год, — прим. ред.), не хватало еще их мусор [собирать]. Если сейчас мы этот вопрос не обострим, они и сейчас будут везти, и через пять лет будут везти, — сказал мэр.
