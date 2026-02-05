Эксперты назвали лучшие площадки для начала онлайн-бизнеса
Рейтинг составили по результатам опроса деловой аудитории издания, который проходил в декабре 2025 года.
Сервис «Авито» второй год подряд занял первое место в рейтинге интернет-платформ для запуска онлайн-бизнеса в России. Топ опубликовало агентство «РБК Исследования рынков».
Рейтинг составили по результатам опроса деловой аудитории издания, который проходил в декабре 2025 года. В нем поучаствовали действующие предприниматели и россияне, которые планируют запустить свой онлайн-бизнес.
Больше трети опрошенных (34%) заявили, что проще всего начать онлайн бизнес по продаже товаров на «Авито». Второе место в рейтинге занял Ozon (34% голосов), а третье — Wildberries (19%). В топ-5 также попали Telegram (6%) и «ВК» (5%).
Также 32% респондентов и 38% будущих предпринимателей отметили, что «Авито» является наиболее удобной платформой для запуска онлайн-бизнеса по продаже товаров.
