Эксперты назвали лучшие площадки для начала онлайн-бизнеса

Сервис «Авито» второй год подряд занял первое место в рейтинге интернет-платформ для запуска онлайн-бизнеса в России. Топ опубликовало агентство «РБК Исследования рынков».

Рейтинг составили по результатам опроса деловой аудитории издания, который проходил в декабре 2025 года. В нем поучаствовали действующие предприниматели и россияне, которые планируют запустить свой онлайн-бизнес.

Больше трети опрошенных (34%) заявили, что проще всего начать онлайн бизнес по продаже товаров на «Авито». Второе место в рейтинге занял Ozon (34% голосов), а третье — Wildberries (19%). В топ-5 также попали Telegram (6%) и «ВК» (5%).

Также 32% респондентов и 38% будущих предпринимателей отметили, что «Авито» является наиболее удобной платформой для запуска онлайн-бизнеса по продаже товаров.