Кендрик Ламар и Леди Гага выиграли несколько «Грэмми» на церемонии 2026 года

Ламар стал лауреатом «Записи года» и трех рэп-номинаций, Гага — «Лучший поп-альбом» и две поп-записи

На церемонии «Грэмми-2026» были вручены 95 наград. Главные премии получили британская певица Оливия Дин, американская певица Билли Айлиш и продюсер Финнеас О’Коннелл, рэперы Кендрик Ламар и Bad Bunny, сообщает РБК со ссылкой на Los Angeles Times.

Оливия Дин стала лауреатом в номинации «Лучший новый исполнитель». Песня Wildflower Билли Айлиш и Финнеаса О’Коннелла победила в номинации «Песня года». Альбом Bad Bunny Debí Tirar Más Fotos получил награду в категории «Альбом года».

Леди Гага выиграла сразу три номинации: «Лучшая запись с ремиксом» и «Лучшая танцевальная поп-запись» за композицию Abracadabra, а также «Лучший поп-вокальный альбом» за Mayhem.

Рэпер Кендрик Ламар получил награды в четырех категориях: «Запись года» за Luther, «Лучшее рэп-исполнение», «Исполнение мелодичного рэпа» и «Лучшая рэп-песня» за TV Off. Песня Luther была создана при участии американской певицы SZA.

Также премии в номинации «Запись года» получили Сабрина Карпентер (Manchild), Doechii (Anxiety) и другие исполнители. В номинации «Песня года» награждены композиции Abracadabra, Manchild, Anxiety, Luther и еще три песни.

Американский режиссер Стивен Спилберг получил свою первую премию «Грэмми» как продюсер документального фильма «Музыка Джона Уильямса», признанного «Лучшим музыкальным фильмом».



Ариана Ранцева