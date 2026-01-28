Татарстанцы массово жалуются на «ВКонтакте» — соцсеть не работает в регионе

13% сообщений за последний час связаны с соцсетью, также фиксируются проблемы у «Ростелекома» и банков

За последний час из Татарстана поступили сообщения о проблемах в работе нескольких онлайн-сервисов. Об этом свидетельствуют данные пользовательских обращений.

Наибольшее число сообщений связано с работой социальной сети «ВКонтакте» — на нее пришлось 13% жалоб. Далее следуют «Ростелеком», Ак Барс Банк и Ozon Банк — по 8% сообщений о сбоях. На Федеральную таможенную службу пришлось 4% обращений.

UPD 16:10: пресс-служба «ВКонтакте» заявила «Реальному времени», что площадка работает в штатном режиме.

UPD 16:40: в пресс службе Ак Барс Банка сообщили изданию, что к ним жалоб не поступало, все сервисы работают.

Также опубликована статистика наиболее частых неполадок за последние 24 часа на основе сообщений пользователей. В 88% случаев фиксировался общий сбой в работе сервисов. В 11% обращений пользователи сообщали о сбое сайта.



Ариана Ранцева