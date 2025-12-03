Кабмин Татарстана освободил от должности зампреда Госкомитета РТ по архивному делу
Гузель Ильдарханова-Балчиклы покинула свой пост 2 декабря по инициативе работника
Гузель Ильдарханова-Балчиклы освобождена от замещаемой должности заместителя председателя Госкомитета Татарстана по архивному делу. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
Согласно документу, Гузель Ильдусовна покинула свой пост 2 декабря по собственной инициативе.
Она вступила в должность 30 декабря 2022 года. До этого Гузель Ильдарханова-Балчиклы работала замдиректора по формированию Архивного фонда Татарстана и комплектованию документами — руководителем Центра первичной обработки документов Госархива республики.
