В поселке Нагорном временно отключили холодную воду
Причиной стала авария на водопроводе на улице Высокогорской, 4
Жители ряда домов казанского поселка Нагорного временно остались без холодного водоснабжения из-за аварийной ситуации на водопроводе на улице Высокогорской, 4, сообщает мэрия Казани.
Подача холодной воды будет возобновлена после устранения аварии. На время проведения работ водоснабжение отключено по следующим адресам:
- улица Высокогорская: дома 3, 4, 4а, 5, 9, 9а, 14;
- улица Дорожная: дом 24;
- улица Круговая: дома 14 и 16;
- улица Ягодная: дома 47, 47б, 80б.
Ранее «Реальное время» писало, что «Водоканал» Казани обновил оборудование на сетях водопровода.
