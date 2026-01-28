Новости общества

19:33 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В поселке Нагорном временно отключили холодную воду

15:29, 28.01.2026

Причиной стала авария на водопроводе на улице Высокогорской, 4

В поселке Нагорном временно отключили холодную воду
Фото: Реальное время

Жители ряда домов казанского поселка Нагорного временно остались без холодного водоснабжения из-за аварийной ситуации на водопроводе на улице Высокогорской, 4, сообщает мэрия Казани.

Подача холодной воды будет возобновлена после устранения аварии. На время проведения работ водоснабжение отключено по следующим адресам:

  • улица Высокогорская: дома 3, 4, 4а, 5, 9, 9а, 14;
  • улица Дорожная: дом 24;
  • улица Круговая: дома 14 и 16;
  • улица Ягодная: дома 47, 47б, 80б.

Ранее «Реальное время» писало, что «Водоканал» Казани обновил оборудование на сетях водопровода.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также