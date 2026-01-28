«Водоканал» Казани обновил оборудование на сетях водопровода

Фото: предоставлено пресс-службой МУП "Водоканал"

МУП «Водоканал» Казани продолжает работу по улучшению водоснабжения в разных районах города. Во время планового отключения воды с 27 по 28 января в Ново-Савиновском районе заменили запорную арматуру и несколько метров трубы.

Работы шли на водопроводных сетях на пересечении улиц Короленко и Воровского. Специалисты смонтировали 14 запорных арматур диаметром от 150 до 400 мм и заменили 12 метров трубы в водопроводной насосной станции.

— Замена старой запорной арматуры повышает надежность водоснабжения и позволяет уменьшить то количество объектов, которое попадает под отключение воды при аварийных ситуациях, — отмечают в «Водоканале».

В работе были задействованы четыре бригады с привлечением спецтехники. На время ремонта водоснабжение отключали в 39 многоквартирных домах и трех социальных учреждениях, был организован подвоз воды в автоцистернах.