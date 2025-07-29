Экс-полицейский в Татарстане стал фигурантом дела о взятках и мошенничестве

Экс-полицейский получил в подарок кондиционер от директора автошколы. Взамен он помогал с оформлением документов и назначением дат экзаменов для студентов

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане завершилось расследование уголовного дела против бывшего начальника регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД ОМВД России по Елабужскому району. Его обвиняют в получении взяток и мошенничестве в сфере страхования, сообщили в пресс-службе СУ СКР по республике.

По данным следствия, в апреле 2024 года экс-полицейский получил в подарок кондиционер от директора автошколы. Взамен он помогал с оформлением документов и назначением дат экзаменов для студентов. Осенью того же года он принимал заправку автомобилей от механика транспортной компании, обещая ускорить осмотр машин.

Кроме того, зимой 2024 года после дорожно-транспортного происшествия обвиняемый подделал документы, чтобы получить завышенную страховую выплату.

Теперь уголовное дело направлено в суд, и бывший сотрудник полиции предстанет перед правосудием.

Анастасия Фартыгина