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Экс-полицейский в Татарстане стал фигурантом дела о взятках и мошенничестве

13:35, 29.07.2025

Экс-полицейский получил в подарок кондиционер от директора автошколы. Взамен он помогал с оформлением документов и назначением дат экзаменов для студентов

Экс-полицейский в Татарстане стал фигурантом дела о взятках и мошенничестве
Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане завершилось расследование уголовного дела против бывшего начальника регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД ОМВД России по Елабужскому району. Его обвиняют в получении взяток и мошенничестве в сфере страхования, сообщили в пресс-службе СУ СКР по республике.

По данным следствия, в апреле 2024 года экс-полицейский получил в подарок кондиционер от директора автошколы. Взамен он помогал с оформлением документов и назначением дат экзаменов для студентов. Осенью того же года он принимал заправку автомобилей от механика транспортной компании, обещая ускорить осмотр машин.

  • Кроме того, зимой 2024 года после дорожно-транспортного происшествия обвиняемый подделал документы, чтобы получить завышенную страховую выплату.

Теперь уголовное дело направлено в суд, и бывший сотрудник полиции предстанет перед правосудием.

Анастасия Фартыгина

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