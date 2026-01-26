Татарстан вошел в число ключевых регионов турпотока в Москву

В период новогодних каникул столицу посетили 8,2 млн человек, загрузка отелей достигала 100%

Фото: Дарья Пинегина

Туризм в Москве в период новогодних каникул обеспечил вклад в экономику города в размере 178,3 млрд рублей, что на 20% больше показателя прошлого года. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным ведомства, в период с 31 декабря по 11 января туристическая отрасль оказала значительное влияние на экономическую активность мегаполиса и смежных сфер, включая гостиничный сектор. Объем поступлений в бюджет Москвы за этот период оценивается в 24,4 млрд рублей. Основная часть доходов была сформирована за счет расходов туристов на размещение, питание, транспорт, культурные мероприятия и покупки.

Отмечается высокая загрузка средств размещения. В среднем гостиницы и другие объекты размещения были заполнены на 82%, что превышает показатели как прошлого года, так и зимнего сезона 2019—2020 годов. В сегменте гостиниц категории 3—5 звезд загрузка составила 80%, что на 5—6% выше прошлогоднего уровня. В пиковые дни новогодних каникул — 3, 4 и 5 января — отели в центральной части Москвы были загружены на 90—100%, что соответствует доковидным значениям.

Рост экономической активности сопровождался увеличением туристского потока. В период новогодних каникул Москву посетили 8,2 млн гостей, что превышает показатели прошлого года и допандемийного периода. Основную долю туристов составили жители российских регионов.

Среди регионов, откуда в Москву приехало наибольшее число туристов, названы Санкт-Петербург, Краснодарский край, Республика Дагестан, Свердловская область, Республика Татарстан, Ставропольский край, Самарская, Челябинская и Новосибирская области, а также Республика Башкортостан. Среди иностранных гостей — путешественники из ОАЭ, Саудовской Аравии, Турции, Катара, Кувейта, Омана, Китая, Индии, а также из Беларуси и Казахстана.

Ариана Ранцева