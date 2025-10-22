Многодетные семьи Казани и Челнов получили право на выплату 200 тысяч рублей вместо земельного участка

Кабмин Татарстана закрепил новую меру поддержки многодетных семей

Фото: Артем Дергунов

Кабмин Татарстана закрепил новую меру поддержки многодетных семей, проживающих в Казани и Набережных Челнах. Теперь родители, ранее имевшие право на бесплатное выделение земельного участка, могут вместо этого получить денежную выплату в размере 200 тысяч рублей.

Эта инициатива вступила в силу 22 октября 2025 года и касается семей, зарегистрированных в официальных списках граждан, имеющих право на получение бесплатной земли. Компенсация предоставляется единоразово и делится поровну между всеми членами семьи.

Чтобы воспользоваться возможностью получения выплаты, многодетные семьи должны подать коллективное заявление, выразив согласие всех членов семьи на выбор денежной формы поддержки. Процедура предусматривает проверку документов местными властями и последующую передачу дела в Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан, которое окончательно решает вопрос о предоставлении выплаты.

Средства зачисляются на банковские счета заявителей в российских кредитных учреждениях. Отказ в выплате возможен только при выявлении ошибок в документах или установлении недостоверности информации.

Если в текущем финансовом году отсутствуют достаточные лимиты бюджетных средств, выплата может быть предоставлена в следующем году при наличии соответствующих возможностей.

Дмитрий Зайцев