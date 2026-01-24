Татарстан попал в топ-10 регионов с максимальным финансированием на дороги

В республике в 2025 году направили 14,1 млрд рублей на достижение целей нацпроекта «Безопасные и качественные дороги»

Татарстан занял 8-е место в рейтинге регионов с максимальным финансированием по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в 2025 году. Так, в республике направили 14,1 млрд рублей на достижение целей данного проекта, следует из статистики агентства «ПромРейтинг».

На первом месте по данному показателю –Московская область (48,7 млрд), на втором — Ханты-Мансийский автономный округ (26,9 млрд), а на третьем — Республика Саха (Якутия) (20,3 млрд).

В топ-5 по объему финансирования на дороги также попали Нижегородская область (17,6 млрд) и Республика Башкортостан (16,6млрд). На 6—7 местах этого рейтинга находятся Новосибирская (15 млрд) и Рязанская (14,4 млрд) области, а замыкают «десятку» Калининградская (14,1 млрд) и Свердловская (13,9 млрд) области.

Отметим, что Татарстан попал в топ-10 регионов с максимальным финансированием по упомянутому нацпроекту и в 2024-м. Напомним, что тогда республика заняла третье место в рейтинге с результатом 21,3 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Татарстан направит 53 млрд рублей на нацпроекты в 2026 году.

Никита Егоров