В Татарстане одобрили 21 инвестпроект, который реализуют на территориях опережающего развития
Всего Минфин республики рассмотрел 57 проектов
В 2025 году Минфин Татарстана рассмотрел 57 инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территориях опережающего развития. Из них 21 проект получил положительное заключение, сообщила пресс-служба министерства.
— По всем проектам, получившим положительное заключение, планируется, что налоговые поступления в бюджет Республики Татарстан превысят сумму предоставляемых налоговых льгот, — говорится в сообщении.
В Минфине республики напомнили, что в настоящее время в Татарстане территории опережающего развития действуют в пяти городах: Набережных Челнах, Нижнекамске, Чистополе, Зеленодольске и Менделеевске.
Ранее сообщалось, что в Мамадышском районе Татарстана планируют открыть реабилитационный центр.
