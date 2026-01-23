Новости экономики

В Татарстане одобрили 21 инвестпроект, который реализуют на территориях опережающего развития

16:52, 23.01.2026

Всего Минфин республики рассмотрел 57 проектов

Фото: скриншот с сайта Яндекс.карты

В 2025 году Минфин Татарстана рассмотрел 57 инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территориях опережающего развития. Из них 21 проект получил положительное заключение, сообщила пресс-служба министерства.

— По всем проектам, получившим положительное заключение, планируется, что налоговые поступления в бюджет Республики Татарстан превысят сумму предоставляемых налоговых льгот, — говорится в сообщении.

В Минфине республики напомнили, что в настоящее время в Татарстане территории опережающего развития действуют в пяти городах: Набережных Челнах, Нижнекамске, Чистополе, Зеленодольске и Менделеевске.

Ранее сообщалось, что в Мамадышском районе Татарстана планируют открыть реабилитационный центр.

Никита Егоров

Экономика Татарстан

