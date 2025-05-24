На Каравоне в селе Никольское Минниханов сыграл в традиционные русские игры

. Фото: Дмитрий Резнов

Сегодня в селе Никольское Лаишевского района прошел праздник русской культуры Каравон, на котором раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в традиционных русских играх. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Лилия Галимова в своем телеграм-канале.

— На Каравоне Рустам Минниханов пробует силы в традиционных русских играх! В свое время именно по поручению Раиса Республики их начали возрождать, — написала она.

Утром Минниханов поздравил жителей региона с русским народным праздником Каравон. В своем обращении он отметил значимость этого многовекового праздника, который отражает красоту и глубину русской традиционной культуры.

Рената Валеева