Банк Казани — в числе лучших работодателей России по версии hh.ru

Среди всех работодателей России Банк Казани занял 354-е место в списке с результатом в 98,5 балла

Банк Казани вошел в престижный рейтинг работодателей России от платформы hh.ru — одно из самых авторитетных исследований рынка труда.

Это значимое достижение Банка Казани подтверждает: финансовая организация не только успешно ведет бизнес, но и создает привлекательные условия для профессионального развития сотрудников.

Рейтинг hh.ru формируется на основе масштабного опроса соискателей и действующих сотрудников.

Ключевые критерии оценки:

уровень заработной платы и система мотивации;

возможности для карьерного роста и обучения;

корпоративная культура и баланс работы/личной жизни;

репутация компании на рынке труда.

Включение в рейтинг — независимое подтверждение того, что Банк Казани предлагает конкурентоспособные условия труда, инвестирует в развитие персонала, поддерживает открытую и дружелюбную атмосферу в коллективе.

«Для нас важно, чтобы каждый сотрудник чувствовал свою ценность и видел перспективы роста, — комментирует начальник управления персонала Банка Казани Мария Абдуллина. — Рейтинг hh.ru — это не только оценка наших усилий, но и стимул продолжать совершенствовать HR‑политику. Нам есть куда расти и мы не хотим останавливаться на достигнутом».

Банк Казани стала одной из более чем 60 компаний из Татарстана, попавших в общероссийский рейтинг. Это подчеркивает высокий уровень кадровой работы в регионе и укрепляет позиции банка как лидера финансовой отрасли с фокусом на человеческий капитал.

Что касается планов на будущее, то Банк Казани намерен и дальше укреплять позиции в рейтинге за счет, например, масштабирования программ обучения и наставничества, внедрения новых мотивационных инструментов, совершенствования HR‑процессов на основе обратной связи от команды.

«Мы ценим доверие сотрудников и стремимся создавать среду, где каждый может реализовать свой потенциал. Попадание в рейтинг — результат системной работы всей команды», — подчеркнули в пресс‑службе банка.

В финансовом секторе 354‑е место — достойный результат, он выше большинства небольших региональных банков и ниже только лидеров рынка (Сбер, ВТБ, Тинькофф), традиционно входящих в топ‑50. Это значимый результат для регионального банка, конкурирующего с федеральными гигантами и IT‑корпорациями. Прежде всего он показывает стабильную работу кадровой службы без критических сбоев, соблюдение базовых социальных гарантий (ДМС, отпуска, больничные), понятные карьерные траектории, достаточный уровень зарплат в сравнении с топовыми игроками рынка.

