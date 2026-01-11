Жителей Татарстана предупредили о метели 12 января

Кроме того, в республике в понедельник ожидается туман с ухудшением видимости до 1—2 км

Фото: Михаил Захаров

В понедельник, 12 января, в Татарстане ожидается снег, местами сильный, в отдельных районах возможна метель. При этом температура воздуха опустится до -3…-8 градусов днем, сообщила пресс-служба Гидрометцентра республики.

Также синоптики предупредили о гололедице и снежных заносах на дорогах. Кроме того, по данным ГУ МЧС РФ по Татарстану, в республике в понедельник ожидается туман с ухудшением видимости до 1-2 км.

Напомним, что ранее в Татарстане из-за метели ограничивали движение грузовиков и автобусов.

Никита Егоров