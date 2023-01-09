Рустам Минниханов назначил представителя Татарстана в Узбекистане

Фото: представительство Республики Татарстан в Узбекистане (архив)

Президент Татарстана Рустам Минниханов снова назначил Айдара Ахтареева на должность представителя Татарстана в Узбекистане. Указ опубликован на сайте главы республики.

— Назначить Ахтареева Айдара Азатовича с 9 января 2023 года Представителем Республики Татарстан в Республике Узбекистан сроком на три года, — сказано в документе.

Айдар Ахтареев родился 15 сентября 1982 года в Казани. Трудовую карьеру он начал в 2007 году в должности младшего научного сотрудника КФУ. С 2013 года Ахтареев стал начальником отдела международных связей Министерства промышленности и торговли Татарстана, где проработал до 2020 года.

Фото: president.tatarstan.ru

Ровно три года назад Минниханов назначил Ахтареева представителем республики в Узбекистане. Срок его полномочий действовал три года. На этом посту Ахтареев заменил Рамиля Шакирова, который представлял Татарстан в Узбекистане с 2006 года.

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Айрат Назипов