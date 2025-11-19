Госдума приняла закон о бесплатном обучении рабочим профессиям девятиклассников, не сдавших ОГЭ
Такой законопроект Госдума приняла во втором и третьем чтениях
Девятиклассники, не сдавшие ОГЭ, смогут бесплатно пройти профессиональное обучение с выдачей документа о квалификации. Такой законопроект приняла Госдума во втором и третьем чтениях, передает РИА «Новости».
Отмечается, что у властей регионов будет возможность оказывать студентам государственную поддержку — например, через финансирование или предоставление дополнительных условий. Субъекты сами определят список профессий и организаций, где будет проходить обучение.
Пройдя программу, выпускник получит не только аттестат об образовании, но и документ о квалификации и сможет устроиться на работу. Определением школьных предметов, которые должны сдать такие учащиеся, займутся Минпросвещения и Рособрнадзор.
Напомним, авторы инициативы отмечали, что многие девятиклассники, не справившиеся с ОГЭ, лишены возможности получить профессиональное образование. Пересдача экзамена занимает почти год, который мог бы быть использован для получения рабочей квалификации.
