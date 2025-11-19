Новости общества

Госдума приняла закон о бесплатном обучении рабочим профессиям девятиклассников, не сдавших ОГЭ

14:11, 19.11.2025

Такой законопроект Госдума приняла во втором и третьем чтениях

Фото: Максим Платонов

Девятиклассники, не сдавшие ОГЭ, смогут бесплатно пройти профессиональное обучение с выдачей документа о квалификации. Такой законопроект приняла Госдума во втором и третьем чтениях, передает РИА «Новости».

Отмечается, что у властей регионов будет возможность оказывать студентам государственную поддержку — например, через финансирование или предоставление дополнительных условий. Субъекты сами определят список профессий и организаций, где будет проходить обучение.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Пройдя программу, выпускник получит не только аттестат об образовании, но и документ о квалификации и сможет устроиться на работу. Определением школьных предметов, которые должны сдать такие учащиеся, займутся Минпросвещения и Рособрнадзор.

Напомним, авторы инициативы отмечали, что многие девятиклассники, не справившиеся с ОГЭ, лишены возможности получить профессиональное образование. Пересдача экзамена занимает почти год, который мог бы быть использован для получения рабочей квалификации.

Галия Гарифуллина

