Банки начнут проверять крупные переводы на сумму от 200 тыс. рублей

Это будет работать в случае, если они направляются получателю, с которым отправитель не проводил операций как минимум полгода

Центробанк сообщил о новых мерах по противодействию мошенническим операциям при переводах через Систему быстрых платежей (СБП). Как пояснили в ЦБ РИА «Новости», банки будут усиленно проверять крупные переводы на сумму от 200 тыс. рублей, если они направляются условно «незнакомому» человеку — то есть получателю, с которым отправитель не проводил операций как минимум полгода.

Известно, что особое внимание будет уделяться случаям, когда перед переводом третьим лицам клиент сначала переводил деньги самому себе через СБП. Именно последующее перечисление средств другому человеку станет объектом повышенного контроля со стороны банков.

По словам директора департамента информационной безопасности ЦБ Вадима Уварова, финансовые организации уже проверяют все переводы на признаки мошенничества и приостанавливают подозрительные операции. Кроме того, регулятор планирует расширить перечень критериев, по которым операции признаются мошенническими. В частности, в обновленный список включат такой признак, как смена номера телефона для входа в онлайн‑банк.

