Сидоркин Антон Владимирович
Общая информация
Образование:
2004-2007 гг — Бугурусланское летное училище Гражданской Авиации
2007-2010 гг — Ульяновское высшее авиационное училище Гражданской Авиации (институт)
Трудовая деятельность:
— 2007-2010 гг — второй пилот воздушного судна Як-40
— 2010-2011 гг — второй пилот воздушного судна Як-42
— 2011-2013 гг — второй пилот воздушного судна Challenger 300
— 2013-2015 гг — командир воздушного судна Challenger-300
— 2015-2019 гг — второй пилот воздушного судна Global Express
— 2019-2023 гг — пилот — инструктор воздушного судна Global Express и Challenger-300
— 2023 по н.в — генеральный директор ООО «Авиакомпания Тулпар Эйр»
Награды и звания:
— Почетная грамота АО «ТАИФ» (2016 г.)
— Благодарность министра транспорта и дорожного хозяйства РТ (2020 г.)
— Нагрудный знак в честь 100-летия гражданской авиации РФ (2023 г.)
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: ул.Гарифа Ахунова, д.2
- Телефон: +7 (843) 294-80-00
- Email: office@tulparair.ru
- Сайт: www.tulparair.ru
Дата последнего обновления: 13.12.2023