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Сидоркин Антон Владимирович

Логистика и транспорт, Авиаперевозки
Сидоркин Антон Владимирович
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Общая информация

Образование:

2004-2007 гг — Бугурусланское летное училище Гражданской Авиации

2007-2010 гг — Ульяновское высшее авиационное училище Гражданской Авиации (институт)

Трудовая деятельность:

— 2007-2010 гг — второй пилот воздушного судна Як-40

— 2010-2011 гг — второй пилот воздушного судна Як-42

— 2011-2013 гг — второй пилот воздушного судна Challenger 300

— 2013-2015 гг — командир воздушного судна Challenger-300

— 2015-2019 гг — второй пилот воздушного судна Global Express

— 2019-2023 гг — пилот — инструктор воздушного судна Global Express и Challenger-300

— 2023 по н.в — генеральный директор ООО «Авиакомпания Тулпар Эйр»

Награды и звания:

— Почетная грамота АО «ТАИФ» (2016 г.)

— Благодарность министра транспорта и дорожного хозяйства РТ (2020 г.)

— Нагрудный знак в честь 100-летия гражданской авиации РФ (2023 г.)

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: ул.Гарифа Ахунова, д.2
  • Телефон: +7 (843) 294-80-00
  • Email: office@tulparair.ru
  • Сайт: www.tulparair.ru

Дата последнего обновления: 13.12.2023


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