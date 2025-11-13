В России вузам откажут в платных местах на направления с низким баллом ЕГЭ

Фото: Динар Фатыхов

Член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Игорь Мурог выразил поддержку инициативе Минобрнауки России о запрете выделения платных мест в вузах для специальностей с низким средним баллом ЕГЭ. Об этом сообщили в ТАСС.

По словам Мурога, данная мера направлена на повышение качества подготовки абитуриентов и образовательных программ, что является важным шагом в реформировании системы высшего образования.

— Если направление годами демонстрирует низкий средний балл ЕГЭ, это сигнал обратить внимание на актуальность содержания, профессиональный уровень преподавателей и востребованность выпускников, — отметил сенатор.

Мурог также подчеркнул, что при реализации данной инициативы необходимо учитывать особенности регионов. Он предостерег от возможного ослабления образовательных возможностей в тех областях, где привлечение сильных абитуриентов представляет собой объективную сложность.



Анастасия Фартыгина