Израиль нанес удары по сектору Газа — погибли не менее 25 человек

С момента вступления перемирия в силу в середине октября жертвами спорадических столкновений стали уже более 280 палестинцев

Израиль нанес серию ударов по объектам в секторе Газа, в результате которых погибли не менее 25 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Газы. Данное событие стало первым крупным нарушением режима прекращения огня в течение последних шести недель, отмечает The New York Times.

Согласно заявлению израильской армии, удары были ответом на обстрел позиций армии боевиками «Хамаса» в районе Хан-Юниса. Палестинская группировка назвала эти утверждения «попыткой оправдать продолжающиеся преступления» и призвала США оказать давление на Израиль.

Сотрудники службы гражданской обороны Газы сообщили, что 10 человек погибли в городе Газа — крупнейшем населенном пункте сектора. Их тела были найдены под завалами. С момента вступления перемирия в силу в середине октября жертвами спорадических столкновений стали уже более 280 палестинцев, добавила NYT.

Напомним, 18 ноября Совет Безопасности Организации Объединенных Наций одобрил американский проект резолюции в поддержку мирного плана президента США по урегулированию ситуации в секторе Газа. За документ проголосовали 13 из 15 членов СБ ООН.

Ранее Россия предлагала собственный альтернативный проект резолюции. Он также был основан на документе, подготовленном США, однако Москва настаивала на том, что Вашингтон не в полной мере учитывает «двухгосударственную формулу палестино-израильского урегулирования». Российский проект, в частности, содержал просьбу к генеральному секретарю ООН проработать варианты формирования международных стабилизационных сил для сектора Газа, но при этом отсутствовало упоминание предложенного Вашингтоном «Совета мира», который, по задумке США, должен был временно управлять территорией Газы.

Рената Валеева